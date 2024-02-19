الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات قوافل مبادرة "أبواب الخير رمضان 2024" بالشرقية

توزيع مساعدات
توزيع مساعدات

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق تحيا مصر على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، وذلك من أمام الديوان العام، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

 

وأشاد المحافظ، بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل، لافتًا إلى أن الحملات الخيرية تُساهم في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

 

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سُبل المعيشة له.

 

ومن جانبه أوضح مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ومن المقرر اليوم تسليم الدفعة الأولى لمحافظة الشرقية لتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية كل كرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز و3 كيلو مكرونة و2 كيلو سكر، وعبوة زيت وعبوة شاي ونصف كيلو فول تدميس وكيلو بلح لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية إعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.

 

كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع القائمين على الصندوق لتوزيع المساعدات الغذائية على الجمعيات الأهلية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة من أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

 

قدم محافظ الشرقية الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر، مثمنًا الدور الهام الذي يقوم به الصندوق خلال هذه الفترة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مبادرة أبواب الخير رمضان تقديم الخدمات وكيل وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الحماية الاجتماعية صندوق تحيا مصر

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