محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي بالمدارس

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك استكمالًا لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" بالشرقية للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض.

جاء ذلك في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و917 طالب وطالبة في 1460 مدرسة إعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

أضاف المحافظ، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهيئة وضعت خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي ( فيروس سي) والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

بينما أضاف علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي حيث تستهدف تخريج جيل خالٍ من الأمراض وكذلك القضاء على العادات غير الصحية من خلال مبادرات هادفة وحملات توعوية بالتعاون بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، لافتًا إلى ضرورة استمرار توعية المواطنين وأولياء الأمور بأهداف المبادرة وذلك بهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي.