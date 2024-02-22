"بيطري الشرقية" ينظم قافلة فحص مجانية بقرية عرب شمس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة اللهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة اللستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، كذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية عرب شمس التابعة لوحدة أكياد البحرية البيطرية بمركز ومدينة فاقوس، ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، بحضور كلٍ من السادة مديرى إدارات (الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية ومدير وأطباء وحدة أكياد البحرية البيطرية وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان ومدير الجمعية الزراعية وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٨٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و(٤٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية (١٢٠) رأس ماشـية، و(٢٥ ) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش (٧٥٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (٦٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج اأراض الدواجن لـ(٨٠) طائرا، وترقيم وتسجيل (٨٩) حيوانا، وسحب ٢٥ عينة دم للفحص من مصابة بالسل والبروسيلا مجانا، وتحصين (١٠٠) رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، و٥٠ رأس من الاغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتأمين (٢١) رأس ماشية.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.