الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة الحسينية حول ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

الندوة
الندوة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدًا بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة الحسينية عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وكذلك التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والتأكيد علي ضرورة المحافظة عليها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه في نهاية الندوة تم التعريف بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها علي الأرض وعلاقتها بالمياه وكذلك الخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتم توزيع مطبوعات تحتوي على رسائل إرشادية وتوعوية.

الندوات التوعوية رئيس شركة مياه الشرب تطبيق الهاتف المحمول استفسارات وشكاوى المواطنين شركة مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

بينهم 5 طلاب.. ارتفاع عدد ضحايا حادث "تصادم الشرقية" لـ 6 أشخاص

«صيادلة الشرقية» تكرم الطبيب المثالي.. ومينا انطوان: يحفزنا على العمل بكفاءة

ضبط طن رنجة فاسدة في الشرقية

انطلاق فعاليات قوافل مبادرة "أبواب الخير رمضان 2024" بالشرقية

ضبط 1901 عبوة دواء بيطرى منتهى الصلاحية فى الشرقية

ننشر خريطة معارض "أهلًا رمضان" بالشرقية.. ووكيل "التموين": لن يخلو مركز من إقامة المعرض

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة