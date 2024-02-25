الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح معرض السلع والمواد الغذائية والملابس بالزقازيق

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك والمُقام بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة بمبنى المجلس المحلي سابقًا بجوار مبني الديوان العام، لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والملابس والمفروشات بأسعار مخفضة أمام المواطنين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة لرفع العبء والمعاناة من على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية من ( الزيوت - الأرز - الدقيق - البقوليات – العسل – الالبان – الجبن – اللحوم الطازجة – التمور – الملابس الجاهزة – مصنوعات جلدية – أدوات منزلية – ياميش رمضان – مشغولات يدوية – مفروشات وسجاد – زينه رمضان ) والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع المحافظة في تنظيم المعرض لعرض منتجات كبار وصغار المصنعين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة للوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز معارض أهلًا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة لاستقبال المواطنين لشراء احتياجات الشهر الفضيل.

كما حرص محافظ الشرقية، على تفقد سيارة مشروع المخابز الآلية التابع للديوان العام والتي تقدم مخبوزات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تزوديها بالأصناف المختلفة من المعجنات والمخبوزات لتلبية احتياجات المواطنين.

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