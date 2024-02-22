الخميس 22 فبراير 2024
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تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ44647 سيدة خلال 4 أيام

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة  الصحة بالشرقية إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ10138 سيدة، بجانب تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ7961 سيدة، خلال اليوم الرابع من انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها في 18 فبراير الجاري وتستمر حتى 28 فبراير 2024 بمراكز "القنايات- أولاد صقر- مشتول السوق- أبو كبير- الحسنية- العاشر من رمضان- الإبراهيمية - منشأه أبو عمر - بلبيس أبو حماد".

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي عدد السيدات المستفيدات من الخدمات الطبية بالحملة على مدار الأربعة أيام الماضية بلغ 44647 سيدة والمستفيدات من وسائل تنظيم الأسرة بلغ 32819 سيدة، حيث تم تقديم خدمات متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها، ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي و12 عيادة متنقلة ومشاركة 100 طبيب مدرب و303 ممرضات و414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم على أعمال الحملة، وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن".

وكيل وزارة الصحة بالشرقية حقك تنظمي الحملة التنشيطية السيدات المستفيدات وكيل وزارة الصحة

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