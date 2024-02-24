إصابة شقيقين بطعنات نافذة فى مشاجرة بالشرقية

أصيب شقيقان فى محافظة الشرقية، بإصابات بالغة، في مشاجرة بدائرة مركز منيا القمح، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث استقبل مستشفى منيا القمح المركزى كلًا من “محمود.م.م"، 39 سنة، مقبم قرية الجديدة بمركز منيا القمح مصابا بجرح نافذ فى البطن، وشقيقه “أحمد.م.” مصابا بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى.

وتبين وقوع مشاجرة بين الأهالي في قرية الجديدة بمركز منيا القمح، مسقط رأس المصابين، ما أسفر عنه إصابتهما.

تم تحرير المحضر اللازم، ويجرى تلقيهما العلاج اللازم.

5 مصابين بأعيرة نارية وجروح في الشرقية

فى سياق متصل، استقبل مستشفى أبوحماد المركزي، 5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كل من: «حلمى.ال.ع» البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني «أدهم» البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و«محمود.ج.ال» البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وتبيَّن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

كما أصيب خفير نظامي، في مشاجرة وقعت بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى، باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى لـ“ع. م. م”، 40 سنة، خفير نظامى، ومقيم قرية كفر أبوالديب، دائرة مركز كفر صقر، إثر إصابته فى مشاجرة وقعت بطريق كفر صقر، أمام كوبرى السوق، بعد أن تعدى عليه مجموعة من الأشخاص.