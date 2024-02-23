الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المهندسون يتوافدون على لجان الانتخابات بالشرقية.. ورئيس اللجنة: "لا توجد معوقات"

جانب من انتخابات
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية

تشهد نقابة المهندسين بمحافظة الشرقية توافدا كثيفا على انتخابات التجديد النصفى بالمحافظة، وذلك وسط استنفار أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة، وتحت إشراف قضائى.

وقال المستشار محمد عبد العزيز، المشرف على انتخابات نقابة مهندسين الشرقية، إن الجمعية العمومية تقدر بـ 45 ألف مهندس ويشرف على الانتخابات 12 لجنة قضائية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية تسير دون معوقات.

واوضح أنه تم فتح باب الاقتراع فى تمام العاشرة من صباح اليوم على ان يتم غلق اللجان فى السابعة مساءا، لتبدأ عمليات الفرز.

ومن جانبها، قالت المهندسة ثناء عنانى، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين، إنه يتنافس على الانتخابات بنقابة مهندسى الشرقية 36 مرشح، على 7 مقاعد، منهم 4 مدنى و2 كهرباء ومقعد واحد ميكانيكا.

وعن مقاعد النقابة العامة يتنافس المرشحون على 12 مقعد منها 5 فوق السن و2 تحت السن لشعب" مدنى وكهرباء وميكانيكا وعمارة "، و3 فوق السن لشعب الكيمياء والبترول.

و أضافت فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، ان نسب الإقبال جيدة، وتزايدت بعد صلاة الجمعة.

جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
جانب من انتخابات المهندسين بالشرقية
انتخابات نقابة مهندسين الشرقية مدنى وكهرباء وميكانيكا اقبالا بنسبة كبيرة نقابة مهندسين الشرقية دون عوائق

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