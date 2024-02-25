مصرع خفير وإصابة ابن شقيقه فى حادث تصادم بالشرقية

لقى خفير نظامى مصرعه، فيما أصيب نجل شقيقه الطفل، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكى، بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية

حيث استقبل مستشفى الحسينية المركزى “محمد.ف.أ”، 38 سنة خفير نظامى مقيم قرية سماكين الغرب، بمركز الحسينية “ جثة هامدة، وابن شقيقه الطفل ” معاذ "، يبلغ من العمر خمس سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل كانا يستقلانه، بطريق قرية سماكين الغرب، بدائرة مركز الحسينية، مما أسفر عنه وفاة الاول وإصابة الثانى

تم نقلهما لمستشفى الحسينية المركزى، والتحفظ على جثة الاول تحت تصرف، ويجرى تلقى الطفل العلاج اللازم.

وفى سياق متصل، قى شخص مصرعه اليوم، وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج، فيما يجري رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.