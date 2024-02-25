مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

لقي عامل مصرعه، فيما أُصيب آخر في حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل، بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى أبو حماد المركزي كل من: (عادل.أ.ا) - 52 سنة، مقيم قرية صفط، دائرة مركز أبو حماد "جثة هامدة"، و(إبراهيم.ق.ع) - 43 سنة، مقيم مركز أبو حماد مصاب بكدمات بالصدر والبطن، وتبين وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل، مما أسفر عنه وفاة الاول وإصابة الثاني.

وتم نقلهما لمستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ على جثة الأول تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجري تلقي الثاني العلاج اللازم.