الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فازوا ببطولة الدوري العالمي بالإمارات.. محافظ الشرقية يهنىء لاعبي منتخب الكاراتيه

اللاعبين
اللاعبين

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء المحافظة لفوزهم بالمراكز الأولى في بطولة الدوري العالمي للشباب والتي أقيمت في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري بدولة الإمارات، متمنيًا لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مشاركة العديد من المنتخبات العالمية في بطولة الكاراتيه وحصل أبناء محافظة الشرقية المشاركين علي العديد من الميداليات

وحصلت اللاعبة هند ربيع بمركز شباب الجديدة على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصلت اللاعبة رؤى الطاهر بنادي ههيا الرياضي على المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حصل اللاعب إيهاب عبدالله بنادي ههيا الرياضي علي المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل اللاعب عبدالرحمن صلاح بنادي ههيا الرياضي على المركز الثاني والميدالية الفضية، و فازت اللاعبة ريناد اسامة بنادي العصلوجي الرياضي بالمركز الخامس في البطولة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية، أن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مقدمًا الشكر للاعبي منتخب مصر للكاراتيه والجهاز الفني والإداري المصاحب لهم علي مجهوداتهم في تحقيق هذا الانتصار متمنيًا تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.

منتخب مصر للكاراتيه دولة الإمارات العربية العالمي للشباب وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية

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