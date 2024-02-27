القومي للمرأة بالشرقية: تنفيذ سلسلة ندوات إرشادية أسرية لتنمية وعي سيدت الريف

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس بالشرقية ينفذ سلسلة من الندوات الإرشادية "الأسرية والمالية"، في قرى حياة كريمة، وذلك بعدد كبير من القرى التي تستهدفها المبادرة.

وأضافت "عطية" في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" أن المجلس منذ بداية المبادرة، قد تبنى عددًا من الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات العمرية للأهالي في قرى مركز الحسينية التي دخلت ضمن المبادرة، لافتة إلى أن عضوات المجلس جميعهن بالمشاركة مع الرائدات الريفيات يتفاعلن لإتمام الفعليات على أكمل وجه.

وأوضحت أن مكتب الشكاوى بفرع المجلس القومي للمرأة، بالتنسيق مع ممثلي المؤسسات الدينية، يقوم على تنفيذ سلسلة من الدوات الغرسادية الأسرية، فى قرى حياة كريمة، حيث أنه قد تم تنفيذ ندوات إرشادية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية ( الحسينيه - م.بشاره - الجماليه - م. ابوعامر) عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، حاضر فيها محمود صابر، والداعية الاسلامية عواطف عبدالرؤوف، ونيفين عادل محامي مكتب الشكاوي بالفرع، وعضوات المجلس كل من ثناء الشيخ وهاله راشد



وتناولت الندوة التنشئة الأسرية الصحيحة ومعايير اختيار شريك الحياة وضرورة الفحوصات والمشورة قبل الزواج وسبل النهوض بالاسره المصرية وكيفية اكتشاف الإعاقات مبكرًا وعلاجها والخدمات التي يقدمها المكتب والخط الساخن ١٥١١٥ لتلقي الشكاوى والبلاغات، كما تم تنفيذ 4 ندوات إرشادية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية في قرى ( سعود - الاخيوه - بحر البقر 2 - بحر البقر 3 ) عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

وقد تناولت الندوات معايير اختيار شريك الحياة وضرورة الفحوصات والمشورة قبل الزواج وسبل النهوض بالأسرة المصرية وكيفية اكتشاف الإعاقات مبكرًا وعلاجها والخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى بالمحافظة.

واختتمت حديثها بأن فرع المجلس القومي للمرأة يقوم على تنفيذ عدد من الفعاليات الهامة في مختلف المجالات في قرى حياة كريمة، والتي تهدف لتنمية وعي السيدات الريفيات وإرشادهن لحسن التصرف في القضايا المختلفة.