ضبط 4 أطنان سلع استراتيجية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمنيا القمح

تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

شنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة بناءًا علي المعلومات الوارده إلى المديرية والتي تفيد قيام احد التجار بناحية التلين منيا القمح بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الإستراتيجية داخل مخزن غير مرخص من الجهات المختصة.

وقد تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالإشتراك مع طلعت الجوهري مدير تموين منيا القمح، حيث توجهت الحملة إلى مقر المشكو في حقه بناحية قرية التلين منيا القمح للتأكد من صحة ما جاء بالشكوي، وبالتفتيش داخل جراج سيارات بمنزل المشكو في حقه تم ضبط كمية كبيرة من الزيوت والسمن النباتي والتي تقدر بحوالي 4 طن تقريبًا مختلفة الأوزان والأصناف بدون فواتير تدل على مصدره، حيث قام المواطن المخالف بشراؤها من إحدى الشركات المخصصه لإنتاج الزيوت بهدف تخزينها والمضاربه بها بالسوق السوداء بقصد التربح

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مخزن فرع شركة الجمله بمنيا القمح وتم عمل المحضر اللازم برقم 4987 لسنة 2024 جنح منيا القمح ضد صاحب المخزن المدعو ه‍ ح ع أ لإدارته وتشغيله مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا لحيازته سلع غذائية غير مصحوبة بالمستندات الداله على مصدرها وجاري عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه هذا وجاري المتابعه المستمره لضبط الخارجين عن القانون.