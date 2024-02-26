مصرع عامل في حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزي "إسلام. ط. أ" 22 سنة، عامل ومقيم بمركز مشتول السوق، مصابًا بتوقف في عضلة القلب، وحاولت المستشفى إجراء إنعاش قلبي ورئوي ولم يستجب، وتوفي على الفور.

وتبين وفاته في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل، أمام كمين الصحافة بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية

تم تحرير المحضر اللازم، ويجرى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.