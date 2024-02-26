الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع عامل في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزي "إسلام. ط. أ" 22 سنة، عامل ومقيم بمركز مشتول السوق، مصابًا بتوقف في عضلة القلب، وحاولت المستشفى إجراء إنعاش قلبي ورئوي ولم يستجب، وتوفي على الفور.

وتبين وفاته في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل، أمام كمين الصحافة بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية

تم تحرير المحضر اللازم، ويجرى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

حادث تصادم تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل مركز مشتول السوق إنعاش قلبى ورئوى كمين الصحافة التحفظ على الجثة

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