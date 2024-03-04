الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توفير 56 ألفا و233 فرصة عمل ضمن "مشروعك" بالشرقية

ممدوح غراب
ممدوح غراب

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٦ ألفا  و٢٣٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و٢٠٢ مليون  و٩٨٠ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٩ ألفا و١٧٧ مشروعا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى ٢٠١٥ وحتى ٤ مارس ٢٠٢٤م.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.... وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٦٢٤ مشروع  بقيمة ٣٨٩ مليونا و٦٧٣ ألفا و٤١٦  جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٧٠ مشروع بقيمة ٣٧٣ مليون و٤٥١ ألف و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية  بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣٧ مشروع بقيمة ٣٥١ مليون و٧٣١ ألف جنيه و٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تشجيع الشباب القطاعات الصناعية تنفيذ المشروع القومى إجراءات منح القروض مركز الزقازيق

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