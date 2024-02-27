"صحة الشرقية" تناقش آليات تدشين مبادرة "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الصحية

عقد د.هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا لمناقشة خطط العمل وآليات تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الصحية بمحافظة الشرقية والتي دشنتها وزارة العمل لتأمين بيئة العمل بكافة المنشآت الحكومية.

بدأ الاجتماع الأول والذي عقده وكيل الوزارة مع إيمان كمال، مهندس السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالشرقية، في حضور مديرة إدارة الصحة المهنية، ورئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بمناقشة التعاون المشترك بين مديرية الصحة ومديرية العمل بالشرقية، وآليات تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الصحية بالمحافظة، لتثقيف وتوعية العاملين بالمنظومة الصحية في مجال السلامة والصحة المهنية، ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان لتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وبجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشات الطبية والمترددين عليها.

وأكد الدكتور هشام مسعود على الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومسئوليتهم الهامة في توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها، والتي تعد حجر الزاوية في تقديم رعاية صحية متميزة، ومن أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال متابعتهم المستمرة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، مع توفير ونشر الإرشادات واللوحات الخاصه بالسلامة المهنية.

كما أكد مسعود أهمية إعداد محتوى تدريبي متميز لفرق السلامة والصحة المهنية، ورؤساء اللجان الفرعية للسلامة والصحة المهنية من مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ورؤساء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية والمستشفيات، يتخللها عرض بأمثلة حدثت مسبقًا للاستفادة من هذه النماذج وكيفية تدارك الأخطاء واتباع الإجراءات احترازية بكفاءة تجنبًا لحدوث أي كوارث أو أزمة، مع وضع خطط للإخلاء والطوارى ويتم مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية علي إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية.

كما أكد وكيل الوزارة أهمية المتابعة المستمرة للوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، ومعدات الحرائق، والمرور علي المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقًا للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة، مع متابعة الإجراءات الصحيحة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتعامل معها أثناء النقل بالشكل السليم وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

في سياق آخر، عقد وكيل صحة الشرقية اجتماعًا مع مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ناقش خلاله خطة توفير احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، من الأدوية والمستلزمات الطبية، والكيماويات والكيتسات اللازمة للمعامل، ومناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن الشركات المتعثرة في التوريد، والحلول المقترحة للتوريد ضمن منظومة الشراء الموحد.