الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 275 رأس ماشية في قافلة بيطرية بالشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية اشتركت مع المجتمع المدني في تنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية كفر الشاويش التابعة لإدارة فاقوس البيطرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلٍ من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة فاقوس البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين. 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٢٧٥) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٢٥) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية (٢١٠) رؤوس ماشية و(١٧٣) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٦٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد (٤٥٠) طائرًا وترقيم وتسجيل (٧٥) حيوانًا وسحب عدد (١٠) عينات دم للفحص من مرضى السل والبروسيلا وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

الثروة الحيوانية لكشف البيطرى تحصين الحيوانات القرى الأكثر احتياجا الرعاية البيطرية مدير مديرية الطب البيطري

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