الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات: (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المقرر افتتاحها خلال سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

التوسع في المشروعات التنموية 

وأضاف المحافظ، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

أوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من  لوحة توزيع كهرباء كوبري سليم بمدينة صان الحجر بتكلفة 15 مليون جنيه، ولوحة توزيع كهرباء الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 105 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 100 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط البساتين الجديدة بمركز بلبيس بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط السدس بمركز الابراهيمية بتكلفة 40 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط منشأة صهبرة بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليون جنيه وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي.

محافظ الشرقية تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التنمية المستدامة تكلفة مالية عيد الشرقية القومى

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