الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

هيئة تنشيط السياحة تنهي استعدادتها لـ"يوم الشرقية" بشارع المعز

الدكتورة رشا حسن
الدكتورة رشا حسن

أكد د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لتنظيم فعالية "يوم الشرقية" للعام الثاني على التوالي والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بمقعد الأمير ماماى بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة صباح الخميس الموافق بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ونقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة، بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بمحافظة الشرقية وما تشتهر به من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية والحرف التراثية.

من جانبها، أوضحت د.رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن احتفالية "يوم الشرقية" تتضمن:

معرض يضم منتجات الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الشرقية (ورق البردى - الخزف والفخار- السجاد اليدوى - عرائس خشبية - ريزن - كروشية ) وتضم أيضًا منتجات إبداعية من انتاج مبادرة قادرون بإختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، كما تتضمن عروض فنية للفنون التراثية المميزة للمحافظة تقدمها فرقة الشرقية للفنون الشعبية.

وتتضمن معرض للفنون التشكيلية يضم ( لوحات فنية - صور فوتوغرافية - منحوتات ) إنتاج الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكلين بالممشى السياحى بمدينة الزقازيق،تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة، وورش حرفية حية تقدم (عرائس خشبية - بردى - نول كليم يدوي )،بالإضافة لقيام الفنانين المشاركين في الفاعلية برسم بورتريهات على مدار اليوم، كما سيتم عرض فيديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة.

فعالية يوم الشرقية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة شارع المعز الحرف اليدوية مديرية الشباب والرياضة عرائس خشبية مؤسسة الفن والحياة ورش حرفية

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان سلع استراتيجية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمنيا القمح

فازوا ببطولة الدوري العالمي بالإمارات.. محافظ الشرقية يهنىء لاعبي منتخب الكاراتيه

ضبط 338 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية في الشرقية

مصرع عامل فى حادث تصادم بالشرقية

إصابة شخص أثناء محاولته الهروب من كمين شرطة فى الشرقية

مصرع خفير وإصابة ابن شقيقه فى حادث تصادم بالشرقية

مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

خبراء عن الإنزال المصرى الإماراتى الأردنى: الموقف العربى داعم ومساند للشعب الفلسطينى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة