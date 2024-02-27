هيئة تنشيط السياحة تنهي استعدادتها لـ"يوم الشرقية" بشارع المعز

أكد د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لتنظيم فعالية "يوم الشرقية" للعام الثاني على التوالي والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بمقعد الأمير ماماى بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة صباح الخميس الموافق بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ونقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة، بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بمحافظة الشرقية وما تشتهر به من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية والحرف التراثية.

من جانبها، أوضحت د.رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن احتفالية "يوم الشرقية" تتضمن:

معرض يضم منتجات الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الشرقية (ورق البردى - الخزف والفخار- السجاد اليدوى - عرائس خشبية - ريزن - كروشية ) وتضم أيضًا منتجات إبداعية من انتاج مبادرة قادرون بإختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، كما تتضمن عروض فنية للفنون التراثية المميزة للمحافظة تقدمها فرقة الشرقية للفنون الشعبية.

وتتضمن معرض للفنون التشكيلية يضم ( لوحات فنية - صور فوتوغرافية - منحوتات ) إنتاج الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكلين بالممشى السياحى بمدينة الزقازيق،تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة، وورش حرفية حية تقدم (عرائس خشبية - بردى - نول كليم يدوي )،بالإضافة لقيام الفنانين المشاركين في الفاعلية برسم بورتريهات على مدار اليوم، كما سيتم عرض فيديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة.