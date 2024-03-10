الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نجاة 8 مواطنين من الموت على الطريق الإقليمى بديرب نجم

اسعاف
اسعاف

وقع مساء اليوم حادث تصادم بين سيارة ترحيلات وسيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي “ديرب نجم- الزقازيق" وتسبب الحادث في إصابة 8 مواطنين.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقام رجال الأمن بإجراء الفحص اللازم والمعاينات وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول 8 أشخاص، بينهم 7 أفراد، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

حادث تصادم سيارة ترحيلات الطريق الإقليمي ديرب نجم الزقازيق

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