إزالة آثار حادث طريق الغنيمية بأسوان

دفع مرور أسوان بأوناشه لإزالة آثار حادث انقلاب تروسيكل, وذلك عقب إجراء المعاينات اللازمة ونقل 7 مصابين في الحادث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت مديرية أمن أسوان قد تلقت إخطارًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق الغنيمية، والذي تسبب عن إصابة 7 مواطنين.

كشفت التحريات الأولية والفحص عن أن أسماء المصابين ضمت كلًا من رزق محمد توفيق، 44 سنة، سامى شاكر سعد، 57 سنة، أمجد سامح شاكر، 24 سنة، على فرغلى، 63 سنة، على شحات سيد، 41 سنة، سمير يعقوب، 52 سنة، وائل طلعت، 45 سنة.