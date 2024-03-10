الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تفاصيل حادث كنيسة الزقازيق بالبحر الأحمر

حادث كنيسة الزقازيق
حادث كنيسة الزقازيق

أعلنت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة ركاب تابعة لكنيسة السيدة العذراء مريم وماربولس الرسول بمدينة الزقازيق.

وأشارت المطرانية في بيانها إلى أن حافلة تقل مجموعة من شعب الكنيسة من دير الأنبا أنطونيوس اصطدمت بعربة نقل ثقيل أثناء سيرها إلى دير الأنبا بولا، مما أدى إلى حدوث إصابات متعددة، مشيرة إلى أنه تم نقل 3 حالات إلى المستشفى.

هذا وكلفت المطرانية القمص تيموثاوس كمال بمتابعة الحالات التي نقلت إلى المستشفيات القريبة من البحر الأحمر.

كما تواصل الأنبا تيموثاوس، أسقف الإيبارشية، مع رهبان دير الأنبا بولا والأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر.

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