الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

سامي فوزي
سامي فوزي

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل المحبة والتقدم والبركة.

 

وأعرب رئيس الأساقفة عن خالص تهانيه لجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، والذي يأتي بالتزامن مع فترة الصوم الكبير والاستعداد لعيد القيامة المجيد، مضيفًا: نصلي لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا.

 

كما اختتمت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، نهضة روحية تحت عنوان "أسعى نحو الغرض"، بالتعاون مع كنيسة الأمم، وذلك في الفترة من اليوم السابع من شهر مارس الجاري حتى اليوم التاسع، بحضور نخبة من القساوسة والخدام من مختلف الكنائس.

 

اُفتتحت أولى أيام النهضة بالترانيم بقيادة القس المرنم زياد شحادة، وتحدث القس الدكتور برايس نروتو في عظتهِ قائلًا إن الوعد الذي أعطاه السيد المسيح لتلاميذه عند صعوده إلى السماء، أنه لن يتركهم بل سيعد لهم مكانًا في الملكوت، إذ كان السيد المسيح بعد صعودهُ معهم ويعينهم دائمًا من خلال الروح القدس.

 

وشارك في ثاني أيام النهضة الدكتور القس عزت شاكر في عظتهِ قائلًا إن السيد المسيح أوجدنا في الأرض لغرض عظيم، ومن يدرك هذا الغرض يستطيع تغيير الكثير من حوله، حيث إن التغيير ليس مرتبط بالإمكانيات المادية أو الصحة الجسدية بل بقوة الإيمان والصلاة.

 

واختتم النهضة في اليوم الثالث الدكتور القس رفيق وجدي بعظتهِ قائلًا، إننا نسعى نحو الغرض الذي وضعهُ الله لحياتنا، إذ يكون هدف حياتنا هو معرفة الله وخدمتهِ كما جاء بالكتاب المقدس "بَلْ إِنِّي أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَعْرِفَةِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الأَشْيَاءِ، وَأَنَا أَحْسِبُهَا نُفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ الْمَسِيحَ،" (في 3: 8).


يذكر أن الكنيسة الأسقفية قد وفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة للصم وضعاف السمع، حيث إن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس مستشار الصم بالكنيسة، ورامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية.

أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي المطران سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية د دكتور سامي فوزي

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