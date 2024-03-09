السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بحلول سبت الأموات

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم السبت، بمناسبة سبت الأموات، وعلى خافية الاحتفالات قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، في كتاب "رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا" إن الكنيسة الأرثوذكسية تُؤمن وتُعلم أن كل مَنْ يموت يذهب إلى مكان يُسمى "مكان الانتظار"، انتظارًا للدينونة العامة. وهذا المكان هو "الجحيم"  وهو "مثوى الأموات"، أو "مقر الموتى"، وبالأكثر هو "مقر الأنفس"؛ إنه مكان انتظار جميع الأموات للدينونة، وهو عبارة عن موضع مؤقت وليس أبديًا. 

وهذا يتوضح من قول يسوع في مثاله عن الغني ولعازر المسكين: “وَمَاتَ الْغَنِيُّ أَيْضًا وَدُفِنَ، فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ فِي الجَحِيمِ وَهُوَ فِي الْعَذَابِ .. فَقَالَ (الغني) أَسْأَلُكَ إِذًا، يَا أَبَتِ، أَنْ تُرْسِلَهُ إِلَى بَيْتِ أَبِي أَنَّ لِي خَمْسَةَ إِخْوَةٍ، حَتَّى يَشْهَدَ لَهُمْ لِكَيْلاَ يَأْتُوا هُمْ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِ الْعَذَابِ هذَا”.. وهذا يوضح إلى أنه ليس في الدينونة العامة.  والرب يسوع المسيح بعد موته بالجسد على الصليب نزل إلى الجحيم بالنفس وأنتشل منه جميع أبرار وصديقون العهد القديم الذين كانوا في حالة انتظار لمجيئه.

 كما يُقال في إعداد الذبيحة الإلهية غير الدموية في القداس الإلهي لكل من القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس باسيليوس الكبير: «لقد كنت في القبر بالجسد وفي الجحيم بالنفس كإله وفي الفردوس مع اللص، وعلى العرش مع الآب والروح مالئًا الكل أيها المسيح غير المحصور». والأيقونة الأرثوذكسية توضح هذا القول ففيها يُصور الرب يسوع المسيح وهو في الجحيم واقفًا دائسًا على أبواب الجحيم محطمًا إياها تحت قدميه، ومادًا يده اليمنى ينتشل بها أنبياء وصدِّيقون العهد القديم، ومادًا يده اليسري ينتشل بها نبيات وصدِّيقات العهد القديم. 

قول يوحنا: "وَسَلَّمَ الْمَوْتُ والْجَحِيمَ الأَمْوَاتَ الَّذِينَ فِيهِمَا"، يشير إلى يُشير إلى الدينونة العامة. في وقت الدينونة العامة الذين في الجحيم الصـالحين والطـالحين الـذين في انتظـارها لا يعرفون حكم الله فيهم نفوسهم في موت الخوف وجحيم القلق؛ لأنه عند موت البشر، خاصةً في ساعة موتهم، يبث الشيطان في نفوسهم عدم إمكانية خلاصهم. 

من أجل هذا رتبت الكنيسة الأرثوذكسية صلوات كي يتحنن الله على الأموات كي يريحهم بأن يبث الطمأنينة في نفوسهم ويخفف القلق عنهم؛ لأن جميع البشر عند ساعة موتهم يتذكرون أعمالهم المعلومة والخفية عن الآخرين، خاصة الطالحة منها خوفًا من الدينونة، لإدراكهم أن نهاية وجودهم على الأرض حاضرة وأنهم بعدها سيمثلون أمام الديان العادل وليس هناك وقت للتوبة.

وذلك كالطالب الذي أدى امتحانه وفي انتظار النتيجة، متطلعًا إلى النجاح وفي خوف من الرسوب. من هذه الصلوات في الكنيسة الأرثوذكسية الصلاة التالية التي تُتلى على الموتى في صلاة تجنيزهم وفي ذكرى يوم مماتهم وفي يوم سبت الأموات، الذي فيه يُصلَّى فيه من أجل جميع الذين رقدوا منذ البدء، بالقول: «مع القديسين أرح أيها المسيح الإله نفوس عبيدك (عبدك أو عبدتك) حيث لا وجع ولا بكاء ولا تنهد بل حياة لا تَفنى». فالكنيسة تصلي إلى المسيح أن يُريح نفوس الراقدين ويُسكنهم الملكوت؛ لأن جميع الأموات أمام الكنيسة هم مخلصون وهي لا تحكم على أحد، لأن الحكم هو لله وحده. 

كما سبق القول أن الكنيسة الأرثوذكسية تُؤمن وتُعلم أن كل مَنْ يموت يذهب إلى مكان يُسمى "مكان الانتظار"، انتظارًا للدينونة العامة. بالإضافة إلى هذا فإنها لكنها لا تُؤمن وتُعلم أن كل مَنْ يموت يذهب إلى "المطهر"، الذي تُؤمن وتُعلم به في عقيدتها الكنيسة الكاثوليكية، وتُحدده بأنه مكان تذهب إليه نفوس الأموات الذين ماتوا في حالة النعمة من دون أن يُكَفِّروا عن جميع خطاياهم، لتمر بحالة تطهير قبل الدينونة العامة. وهذا القول بتطهير مَنْ ماتوا في حالة النعمة وعدم تطهير الفئات الأخرى من البشر يُبطل عدل الله، وما كان لبولس الرسول أن يقول: "لأَنَّ نَجْمًا يَمْتَازُ عَنْ نَجْمٍ فِي الْمَجْدِ"، بمعنى أن جميع البشر سيقفون سواسية أمام الله وهو له المجد الذي سيفرز بينهم، كما قال يسوع: "وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ مَعَهُ، فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ. وَيَجْتَمِعُ أَمَامَهُ جَمِيعُ الشُّعُوبِ، فَيُمَيِّزُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَمَا يُمَيِّزُ الرَّاعِي الْخِرَافَ مِنَ الْجِدَاءِ، فَيُقِيمُ الْخِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ وَالْجِدَاءَ عَنِ الْيَسَارِ. ثُمَّ يَقُولُ الْمَلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، رِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ" .

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس فاوستينو ميجيز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار ثيوفيلكتوس المعترف

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحيي ذكرى القدّيس يوحنّا رجل الله الراهب

الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي ذكرى استشهاد القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا

الكنيسة المارونية تحتفل بالجمعة الرابعة من الصوم الكبير

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ثيوفيلاكتُس أسقف القسطنطينية

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيسين الشهداء أساقفة خرصونة

اعتمده المجمع المقدس.. المستشار بيشوى باسل يشرح لـ"الدستور" دور المكتب الفنى الباباوى

الأكثر قراءة

عاجل.. تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات