الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحيي ذكرى القدّيس يوحنّا رجل الله الراهب

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر اليوم الجمعة، بحلول ذكرى القدّيس يوحنّا رجل الله الراهب، الذي  وُلِد عام 1495 في البرتغال، بعد أن قضى في الجندية حياةً مليئةً بالاخطار، اختار "النصيب الافضل"، وكرّس نفسه لخدمة المرضى، وأسّس مِصحًّا في غرناطة في اسبانيا، ثم ضمِّ إليه رفقاء آخرين، أنشأوا فيما بعد "رهبنة المستشفيات للقديس يوحنا عبد الله" واشتهر بمحبته للمحتاجين والمرضى وتُوُفيَ في المدينة نفسها عام 1550.

بهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: 

"قوّة النّفس تكمن في قدراتها وأهوائها وإمكانيّاتها. فإذا وجّهتها الإرادة نحو الله وأبعدتها عن كلّ ما هو ليس الله، تحفظ النفس كلّ قوّتها لله؛ فتحبّه فعلاً من كلّ قوّتها، كما يوصي الربّ ذاته. إنّ البحث عن ذاتنا في الله، هو البحث عن عذوبة الله وتعزياته، وهذا يناقض محبّة الله الصافية. إنّه لَخطأ كبير أن نبتغي خيرات الله أكثر من الله ذاته ومن الصلاة والتجرّد. 

كثيرون هم الّذين يبحثون في الله عن تعزياتهم وعن أذواقهم، ويرغبون بأنّ يغمرَهم جلالُه بعطاياه وهباته؛ ولكن قليل جدًّا هو عدد أولئك الّذي يدّعون إرضاءَه ويعطونه شيئًا على حسابهم، باحتقارهم مصلحتهم الشخصيّة.  قليلون هم الأشخاص الروحيّون، حتّى بين أولئك الّذي ننظر إليهم كأنّهم متقدّمون جدًّا بالفضيلة، الّذين لديهم عزيمة كاملة في سبيل الخير. لا يمكنهم أبدًا أن يتخلّوا بالكامل عن روح العالم أو روح الطبيعة، ولا أن ينبذوا ما يُقال أو يُفَكّر عنهم، عندما يتعلّق الأمر بالقيام بأعمال كمالٍ وتجرُّدٍ محبّةً بالرّب يسوع المسيح...

مَن لا يريد إلّا الله وحده، لا يمشي في الظلام، مهما كان في نظر ذاته فقيرًا ومحرومًا من النور... إنّ النفس الّتي تحفظ، وَسْطَ الشعور بالجفاف والتخلّي، دائمًا انتباهها واهتمامها لخدمة الله، قد تحزن وتخشى عدم النجاح؛ ولكنّها في الواقع، تقدّم لله ذبيحةً ذات رائحة الرضى 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مصدر كنسى: الأنبا ميخائيل أسقفًا على إيبارشية حلوان والمعصرة

مصدر كنسي: المجمع المقدس يعترف بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط 

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسين الشهداء الاثنين والأربعين في عموريّة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس أوسطاثيوس بطريرك إنطاكية

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول منتصف الصوم الأربعيني الكبير

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جوليانو من توليدو

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول الأربعاء الرابع من الصوم الكبير

"إكليريكية المعادي" تستقبل اجتماعي الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لكنائس مصر

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة