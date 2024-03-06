"إكليريكية المعادي" تستقبل اجتماعي الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لكنائس مصر

استضافت الكلية الإكليريكية بالمعادي، برئاسة الأب بيشوي رسمي، عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس اجتماعي الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة الدورية.

شارك بالحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس والأب بولس حرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية، والقمص بيشوي حلمي، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الأرثوذكسية، إضافة إلى والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة.

وتابعت الأمانة العامة استعدادات الكنيسة في مصر لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، التي ستنطلق فعالياته اليوم الثالث عشر مارس الجاري، طبقًا للبرنامج المعد من قبل اللجنة، الذي يقام تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالشراكة مع مجلس كنائس مصر.

والتمئت اللجنة التنفيذية للمجلس، برئاسة الكنن بهيج رمزي، بحضور الأب بيشوي رسمي والكنن حمدي صدقي، كما تابعت اللجنة أنشطة لجان المجلس، حيث استمعت لتقرير لجنة خدام الرعايا والقسوس.

وقدم القس ناجح فوزي، رئيس اللجنة تقريره الخاص، بجانب متابعة بعض النقاط التنظيمية، واللوجستية، في إطار خطة عمل اللجنة التنفيذية.

وتحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر الإيبارشية، وذلك بالدار البطريركية بكوبري القبة.

وأقيم اللقاء تحت شعار "العائلة المسيحية عائلة مُصلية وكارزة"، بحضور القمص فرنسيس مراد، مسؤول لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، وأعضاء اللجنة.

في كلمته، تحدث الأب المطران حول "الصلاة هي الحضور الدائم في حضرة الرب والرغبة في عمل مشيئته"، كما أشار نيافته إلى طوبيا، وسارة، كنموذج للعائلة المُصلية.

كما قام اجتماع سيدة السلام، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، بتنظيم يوم روحي ترفيهي تحت شعار "ما أعده الله لمحبي اسمه القدوس".

وتضمن اليوم لقاءً روحيًا، قدمه الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، إضافة إلى الفقرات الترفيهية، والمسابقات المتنوعة.