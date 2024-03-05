الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول الثلاثاء الرابع من الصوم الكبير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الثلاثاء الرابع من الصوم الكبير، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: رأيت أنّ الله يفرح بأن يكون أبانا، وأنّ الله يفرح بأن يكون أمّنا، وهو يفرح أيضًا بأن يكون زوجنا الحقيقي وبأن تكون نفسنا زوجته المحبوبة. إن الرّب يسوع المسيح يُسَرُّ بأن يكون أخانا، ويفرح بأن يكون مخلّصنا.

في زمن وجودنا، نحن الذين سنخلَّص، نختبر مزيجًا عجيبًا من الخير والشرّ. نحمل في داخلنا الربّ يسوع المسيح القائم، ونحمل فينا أيضًا بؤس ومكر سقطة آدم وموته... بسقطة آدم، انكسرنا لدرجة أنّه عبر الخطيئة وعبر أوجاع مختلفة، لدينا إحساس بكوننا في الظلمات؛ مكفوفين، بالكاد نستطيع أن نشعر بأيّة راحة. لكن بإرادتنا ورغبتنا، نبقى في الله ونؤمن بثقة برحمته ونعمته؛ هكذا يعمل فينا. بمحبّته، يفتح أعين بصيرتنا التي تجعلنا نرى أحيانًا أكثر وأحيانًا أقلّ، بحسب القدرة التي يعطينا إيّاها. تارة يرفعنا، وتارة يسمح بأن نسقط. 

إنّ هذا المزيج مربك، لدرجة أنّه يصعب علينا معرفة الطريق التي نسير عليها نحن أو إخوتنا في الرّب يسوع المسيح، إذ ما نشعر به متقلّب جدًّا. لكنّ المهمّ هو أن نقول "نعم" مقدّسة لله حين نشعر به، راغبين في أن نكون حقًّا معه، من كلّ قلبنا ونفسنا، وبكلّ قوانا فنرذل بذلك دوافعنا لارتكاب الشرّ ونزدريها... ونبقى وسط هذا الارتباك كلّ أيّام حياتنا.

إني أوجّه تشجيعًا خاصًّا إلى العائلات لكي تستمدّ الوحي والقوّة من هذا السرّ. إنّ الحبّ ما بين الرجل والمرأة، واستقبال الحياة، كما العمل التربوي، تشكّل كلّها أمكنة مميّزة حيث تستطيع الإفخارستيّا أن تغيّر الحياة وتوصلها إلى ملء معناها. وعلى الرعاة أن يعضدوا المؤمنين العلمانيّين ويربّوهم ويشجّعوهم على أن يحيوا دعوتهم إلى القداسة في العالم بملئها، هذا العالم الذي أحبّه الله إلى حدّ أنّه أرسل ابنه ليصبح خلاصًا لهم.

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