الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول الاثنين الرابع من الصوم الكبير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الاثنين الرابع من الصوم الكبير، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أصغوا إلى ما يطلبه منكم الربّ: "إذا تجاهلتم الألوهيّة فيّ، اعترفوا على الأقلّ ببشريّتي. شاهدوا فيّ جسدكم وأعضاءكم وأحشاءكم وعظامكم ودمكم. وإذا كلّ ما له علاقة بالله يُخيفكم، ألا تحبّون ما هو لكم؟... ولكن، قد يكون هول آلامي التّي تسبّبتم بها يُخزيكم؟ لا تخافوا. فلم يقضِ الصليب عليّ بل قضى على الموت. لم تشعرني تلك المسامير بالآلام، بل عمّقت حبّي لكم. لا تسبّب هذه الجروحات أنينًا، بل أدخلتكم أكثر إلى قلبي. إنَّ تَخَلُّع جسدي جعل ذراعيّ المفتوحتين ملجأً لكم ولم يُزِد عذابي. لم أخسر دمي، بل حفظته فديةً لكم .. "تعالوا إذًا، عودوا إليّ واعترفوا بأبيكم الّذي يبادلكم الشرّ بالخير والإساءة بالحبّ والجروحات البليغة بحبّ عظيم".

من جهة اخرى، أُقيمَ  العَرضُ الأوَّلُ لمسرحيّة "مُهاجر بريسبان"، على مسرح إكليريكيّة القدّيس لاوُن الكبير، بثكنات المعادي، رائعة چورچ شحادة، ودراماتورج خالد توفيق. وقامَ الأبُ بيشوي رسمي، عميد الكلية، بإلقاءِ كَلِمَةِ تَرْحيب، ثُمَّ قدَّمَ كورال "صوت السّلام"، التّابع للكاتدرائيّة المرقسيّة، بالإسماعيليّة، مجموعة من التّرانيم الرّوحيّة.

تلا ذلك، العرضُ المسرحيّ، الّذي قامَ بالإشراف عليه الأبُ بطرس يوسُف، مسئول المسرح بالكلّيّة الإكليريكيّة، وأخرجه الإكليريكيّ ناجي شوقي.

وايضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر الإيبارشية، وذلك بالدار البطريركية، بكوبري القبة. أقيم اللقاء تحت شعار "العائلة المسيحية عائلة مُصلية وكارزة"، بحضور القمص فرنسيس مراد، مسؤول لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، وأعضاء اللجنة.

وفي كلمته، تحدث الأب المطران حول "الصلاة هي الحضور الدائم في حضرة الرب والرغبة في عمل مشيئته"، كما أشار نيافته إلى طوبيا، وسارة، كنموذج للعائلة المُصلية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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