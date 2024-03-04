الإثنين 04 مارس 2024
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الكرازة

أسرة الفنان الراحل جميل برسوم تستقبل واجب العزاء فى كنيسة دمنهور

الراحل جميل برسوم
الراحل جميل برسوم

تستقبل أسرة الفنان الراحل جميل برسوم واجب العزاء في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بدمنهور.

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، أعلن عن وفاة الفنان جميل برسوم، فجر اليوم الإثنين، بعد معاناة مع المرض.

وشارك الفنان جميل برسوم في عدد كبير من الأفلام الدينية المسيحية مثل فيلم الحبشي، الذي جسد فيه شخصية الراهب عبدالمسيح الحبشي، وأفلام أخرى متعددة مثل فيلم ضيف من السما الذي يتناول قصة حياة الراهب اندراوس الصموئيلي، وفيلم الراهب الصامت الذي يتناول سيرة الراهب يسطس الأنطوني، وفيلم نسر البرية الذي يتناول السيرة الذاتية للراهب فلتاؤوس السرياني، وفيلم فخر الرهبنة الذي يتناول السيرة الذاتية للأم إيريني رئيسة دير أبي سيفين للراهبات.

كما شارك في فيلم الله محبة، وفيلم القديسة دميانة، والقديسة مارينا، والأنبا برسوم العريان، ومار مرقس، والأنبا إبرام، ومار جرجس، ومار مينا، و49 شهيد، وأبو نفر، وعدد لا يحصى من الأفلام الدينية الكنسية.

وله العديد من الأدوار في السينما المصرية، حيث شارك بأفلام ولاد العم، الفيل الأزرق، الجزيرة 2، من 30 سنة، علي معزة وإبراهيم، اشتباك، الكنز، الكنز 2.

وشارك أيضًا بعدة مسلسلات مثل أهل كايرو، الشحرورة، الهروب، بدون ذكر أسماء، وش تاني، ساحرة الجنوب، نصيبي وقسمتك، كلبش، الزيبق، الأب الروحي، طايع، نصيبي وقسمتك 3، حكايتي، قوت القلوب، فلانتينو، ختم النمر، الطاووس.

وجميل برسوم هو ممثل مصري اشتهر بدوره في فيلم ولاد العم، درس في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، لكنه تركه في السنة الثانية، وقام بتحويل أوراقه للمعهد العالي للفنون المسرحية.

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