الكنيسة تسمح بحضور الشعب القبطي لجنازة الأنبا بيسنتي

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، أن صلاة جنازة الأنبا بيسنتي، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم، بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، متاحة لحضور جميع أطياف واعمار الشعب القبطي عامة وخصوصا بإيبارشية حلوان والمعصرة.

وكان قد أعلن مركز الكنيسة القبطية الارثوذكسية الاعلامي، برئاسة القمص موسى ابراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في ساعة متاخرة من مساء امس الاحد، رحيل الانبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.. هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا

الأنبا بيسنتي في سطور: