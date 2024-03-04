الكنيسة الكاثوليكية يحيون ذكرى الطوباوي إينوشنسيوس من بيرزو  الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي إينوشنسيوس من بيرزو الكاهن، وطرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد جيوفاني سكالفينوني في 19 مارس 1844 في نياردو مقاطعة بريشيا بإيطاليا.

و أوضح أنه من عائلة متواضعة، والده بيترو سكالفينوني كان متزوجا قبل ذلك وتوفت زوجته وتركت له ولده، فاضطر للزواج مرة أخرى ليتمكن من تربية ابنة فتزوج من فرانشيسكا بولي فولدت ابنها جيوفاني، فتوفى أباه بيترو بعد ثلاثة أشهر من ولادة جيوفاني، وتوفيت جدته لأمه التي كانت ترعاه بعد ثلاث سنوات.

وتولى خاله فرانشيسكو شقيق أمه تربيته، كانت الحياة صعبة للغاية على سكان تلك الجبال، لكن سكان نياردو كانوا أناسًا متحفظين وصادقين ودافئين، تلقى جيوفاني تعليمه المدرسي في لوفيري، وكان يقضي ساعات طويلة في التعبد أمام القربان الأقدس، وكان يدخل في حالات من الروحانية وهو ساجد امام القربان .

وهو أحد جوانب شخصيته التي أصبحت أكثر وضوحا هو رغبته في مساعدة الآخرين دون الحصول على أي شيء في المقابل. في خريف عام 1861 ، دخل مدرسة بريشيا الأبرشية ، حيث تبنى نظامًا شديد التقشف سمح له بالصلاة لساعات طويلة في اليوم، وبدأ في كتابة مذكرات عن رحلته الروحية وحياة الصلاة.

سيامته كاهنا

وبعد أن أكمل دراساته الروحية والعلمية سيم كاهناً في عام 1867م ، ثم أرسل إلى مدينة سيفو ببريشيا حيث أمضى عامين؛ تمت ترقيته بعد ذلك إلى نائب رئيس كلية اللاهوت في بريشيا لكنه احتفظ بهذا المنصب لمدة عام فقط ، لأنه اعتبر غير قادر على ممارسة السلطة. كانت هذه هي المرة الأولى في سلسلة من الإخفاقات التي أثبت فيها عدم أهليته لتحمل المسؤولية.

بعد ذلك أصبح راعيًا مساعدًا لبيرزو، حيث مكث هناك لمدة أربع سنوات ،وتمكن أخيرًا من تحقيق رغبته في ممارسة دور الواعظ والمرشد الروحي وتلقى الاعترافات، ومع ذلك يبدو أن شيئًا ما كان لا يزال مفقودًا في حياته ، لذلك قرر في عام 1874 مغادرة الرعية ودخل دير الرهبان الفرنسيسكان الكبوشيين في مدينة بيرزو، وفي يوم ارتداء الثوب الرهباني اختار اسم اينوشنسيوس ومنذ تلك اللحظة عاش حياة من التكفير المستمر.

تقديمه لنذوره الأولى

وقدم نذوره الأولى في 29 أبريل 1875م، وبعد ذلك أرسل لقضاء عام في دير ألبينو. بعد عام عاد إلى بيرزو. وفى عام 1878م قدم نذوره الدائمة الاحتفالية، تم تعيينه مساعدًا لرئيس المبتدئين. في عام 1879 تم نقل مرحلة الابتداء إلى دير لوفيري ، لكنه بقي في أنونزياتا دي بيرزو. ثم تم تعيينه رئيسًا للحوليات الفرنسيسكانية وأرسل إلى ميلان مونفورتي ، ولكن حتى ذلك الوقت لم يستمر سوى بضعة أشهر وفي يونيو 1881 عاد إلى بيرزو.

في عام 1889 ، طلب منه الخادم الإقليمي قيادة الخلوات الإقليمية للأديرة الرئيسية في ميلان مونفورتي وألبينو وبرغامو وبريشيا. غالبًا ما كان يستشيره كهنة ورهبان آخرون حول مشاكل اللاهوت الأخلاقي وكان موضع تقدير كبير لأنه كان يتمتع دائمًا بموهبة إجابات بسيطة ومباشرة.

تجاه العالم الخارجي كان معتدلاً وبدون افتراض ، ذكي ومتحفظ ، ومستعد دائمًا لمساعدة الآخرين والاختفاء في لحظة تلقي الشكر، حاول رؤساؤه عدة مرات تكليفه بمهام المسؤولية، لكنهم اضطروا دائمًا إلى إعفائه منها في غضون بضعة أشهر، لم يكن الأمر يتعلق بالعجز أو الخوف من المسؤولية ، بل كان الأمر يتعلق بتواضع كبير لقد وُلِد ليكون في خدمة الآخرين. ثم بدأت شهرة قداسته بالانتشار.

فاجتمع المرضى والمنكوبون لينالوا بركته، في أيام العيد كان يحضر كرسي الاعتراف من الصباح إلى المساء. بينما كان يكرز للتو في ألبينو ، مرض ونُقل إلى المستوصف في بيرغامو ، حيث توفي في 3 مارس 1890م. طوبه يوحنا الثالث والعشرون في 12 نوفمبر 1961.