الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي أسر الإيبارشية البطريركية في كوبري القبة

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر الإيبارشية، وذلك بالدار البطريركية، بكوبري القبة،  وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

أقيم اللقاء تحت شعار "العائلة المسيحية عائلة مُصلية وكارزة"، بحضور القمص فرنسيس مراد، مسؤول لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، وأعضاء اللجنة.

 كلمة عن "الصلاة هي الحضور الدائم في حضرة الرب"

وفي كلمته، تحدث الأب المطران حول "الصلاة هي الحضور الدائم في حضرة الرب والرغبة في عمل مشيئته"، كما أشار إلى طوبيا، وسارة، كنموذج للعائلة المُصلية.

كما التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعض أعضاء مجلس فرع خدمة يسوع السجين بالإيبارشيّة، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب عِمّانُوئِيل محروس، مسؤول الخدمة، والأخت هناء سيدهم، والدكتور رامي ماجد، أمين الخدمة، وممثلين عن المجلس.

تضمن الاجتماع مناقشة بعض الأمور الداخلية، الخاصّة بالخدمة، في إطار متابعة، ودعم، وتوجيه  الأنبا باخوم للخدمة، من أجل الاهتمام بتقديم الدعم الروحي، والاجتماعي، والمادي لأعضاء الخدمة، وأسرهم، لإعلان حبّ الله الفيّاض، ورحمته اللامتناهية، ونعمته الوافرة، من خلال الخدّام المتطوعين للخدمة، بفرح، وسخاء.

 الأنبا باخوم يلتقي شباب كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط

وبدعوة من الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والاب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية التقى أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر، وشباب كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، وبعض كنائس الإيبارشية.

أقيم اللقاء بمقر قاعة السمائيين، بأسيوط، بحضور الأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس إيبارشية أسيوط.

تضمن اللقاء عددًا من الترانيم الميلادية، بقيادة كورال الكاتدرائية، كما ألقى الأنبا باخوم تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "طوبيا وسارة بين حياة وموت"، انطلاقًا من المشروع الرعوي "الصلاة".

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