السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

في السبت الثاني من الزمن الأربعيني.. اللاتينية: لا تتوقّف عن أعمال التواضع والمحبّة تجاه الله والناس

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر، بحلول السبت الثاني من الزمن الأربعيني، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا تتوقّف عن أعمال التواضع والمحبّة تجاه الله والناس؛ لأنّ الله يتحدّث إلى ذاك الذي يحمل قلبه المتواضع أمامه، ويُغدق عليه النِّعَم والمواهب.

وإن كان الله قد خصّك بآلام ابنه وأراد لك أن تتلمّس بإصبعك مدى ضعفك، فالأفضل لك أن تتواضع من أن تفقد شجاعتك. وارفع إلى الله صلاةَ استسلامٍ وأملٍ عندما يؤدّي ضعفك إلى سقوطِك، واشكر الربّ على النِّعَم التي أغدقها عليك.

 

 

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