الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: المسجد الأقصى و كنيسة القيامة بالقدس توأمان لا ينفصلان

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن المسجد الأقصى و كنيسة القيامة في القدس توأمان لا ينفصلان وسنبقى ننادي بالمحبة والاخوة بين كافة مكونات شعبنا.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، من الأهمية بمكان في هذه الأوقات العصيبة والأليمة والحزينة التركيز على مسألة انهاء الحرب ووقف العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار، فقبل انتهاء الحرب لا قيمة لأي كلام أو أفكار أو تحليلات والتي تأتي كلها من باب التكهن، ما يهمنا في هذه الأوقات قبل أي شيء آخر، وقبل الحديث عن اليوم التالي للحرب هو أن تتوقف الحرب التي خلفت الكثير من المآسي الإنسانية.

 مليون ونصف مليون إنسان يعانون من المجاعة وقلة الماء والدواء

وتابع المطران عطا الله حنا،  لم يعد من الممكن احتمال ما وصلنا اليه من مآس وكوارث إنسانية وصلت ذروتها في غزة الى المجاعة، حيث أن هنالك مليون ونصف مليون انسان يعانون من المجاعة وقلة الماء والدواء وخاصة شريحة الأطفال المحرومة من ممارسة طفولتها، ومن أبسط حقوقها حيث بات اطفال كثيرون في غزة يعانون من الجوع والأمراض والأوبئة، و أقول للمحللين السياسيين والعسكريين الذين يخرجون عبر وسائل الإعلام بأن الرسالة الأساسية التي يجب ان يتم التأكيد عليها هو المطالبة بوقف هذه الحرب قبل أي شيء آخر.

العدالة مغيبة

وواصل، كم نحن بحاجة للسلام في أرض السلام والسلام مغيب في هذه الأرض لأن العدالة مغيبة هي أيضا ولذلك في الوقت الذي فيه ننادي بتحقيق السلام الحقيقي فإننا نطالب أيضا بأن تتحقق العدالة والعدالة في مفهومنا، هي أن تتوقف المظالم التي يتعرض لها شعبنا وأن تتحقق كافة طموحاته وتطلعاته وثوابته الوطنية لكي يعيش بحرية وسلام في أرضه المقدسة.

واكمل: المسيحيون في هذه الديار ينتمون لهذه الارض ولهذا الشعب ونحن نعيش آلام ومعاناة شعبنا ونطالب بأن يزول الاحتلال لكي يعيش الفلسطينيون جميعا بالحرية والسلام مثل باقي شعوب العالم، أما مدينة القدس فأوضاعها صعبة ومعقدة حيث ان هنالك استهدافا للفلسطينيين ومقدساتهم لا سيما المسجد الأقصى وكذلك الأوقاف المسيحية المستهدفة والمستباحة.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا ر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل

مواد متعلقة

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديستين مارانا وسيرا البتولتين والناسكتين

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى البار باسيليوس المعترف

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى القدّيستان كورا ومارانا

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى البارّ كاسيانوس

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى البابا بطرس الثانى الإسكندرى

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية أنطونيا من فلورنسا الأرملة

في آخر أيام الاحتفال به.. هل صيام أهل نينوى أو يونان فيه سمك؟

كنيسة الروم الارثوذكس تحتفل بحلول أسبوع «الفريسي والعشار» من الصوم الكبير

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية