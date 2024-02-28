في آخر أيام الاحتفال به.. هل صيام أهل نينوى أو يونان فيه سمك؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى، أو صوم مدينة نينوى، والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام ويحل مرة واحدة سنويًا في موعد متغير، إلا أن الثابت خلاله هو حلوله يوم الاثنين وانتهاؤه يوم الأربعاء، والاحتفال بالفصح الخاص به يوم الخميس.

هل صيام أهل نينوى فيه سمك؟

وقال الباحث شريف برسوم، في تصريح خاص إن الكنيسة القبطية لا تسمح خلال صوم أهل نينوي او يونان كما هو مشهور بتناول الاسماك او الماكولات البحرية، موضحا أنه سُمح به تجاوزًا فى الأصوام التي فى المرتبة الثانية، للتخفيف، وذلك لكثرة الاصوام فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك للحاجة إلى البروتين المهم للنمو وخاصة فى مرحلة الطفولة، ولأن السمك ليس به إثارة أو شهوة مثل باقى اللحوم، ولان السمك فيه البروتين، ويعد من أحسن الأطعمة التى فيها بروتين، وأيضًا فيه مادة فسفورية مقوية للأعصاب، ومقوية للمخ.

وكان يسمح للمرضى بأكل السمك فى الاصوام من الدرجة الثانية نظرًا لظروفهم الصحية، ومع مرور الزمن أصبح الكل يأكل السمك فى الاصوام من الدرجة الثانية.

صوم أهل نينوى

يذكر أن صوم أهل نينوى، والمعروف باسم صوم يونان، هو أحد أصوام الكنيسة ذات الدرجة الاولى، والتي تعتبر هي الأصوام ذات الدرجة النسيكة الرفيعة او الشديدة، والتي يمنع الأقباط خلالها عن تناول المأكولات البحرية، ويأتي معه في نفس درجة الصوم الاولى الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يومًا ويتغير موعده بشكل سنوي، إلا أنه يحل في 11 مارس من 2024، وكذلك صوم يومي الأربعاء تذكار خيانة يهوذا والجمعة تذكار صلب المسيح طيلة العام عدا فترة الخماسين، وايضا صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس.

أصوام الدرجة الثانية

بينما تعتبر أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد الذي يحل 25 نوفمبر سنويًا، ويستغرق 43 يومًا متصلة، وايضا صوم الرسل الذي يحل في اليوم التالي لعيد العنصرة وينتهي يوم 12 يوليو، بموعد ومدة متغيرة بشكل سنوي، وايضا صوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 وينتهي يوم 21 من اغسطس بشكل سنوي مستغرقًا 14 يومًا.