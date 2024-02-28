الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى البابا بطرس الثانى الإسكندرى

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل  الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بعدة مناسبات ابرزها تذكار القديسين باسيليوس وثاؤذورس وتيموثاوس الشهداء بمدينة الإسكندرية، وكذلك نياحة البابا بطرس الثانى الإسكندرى.

وقال السنكسار الكنسي انه في مثل هذا اليوم من سنة 370 م تنيح الاب القديس المغبوط الانبا بطرس الثاني بابا الإسكندرية الحادي والعشرون . وقدم بطريركا بعد القديس أثناسيوس الرسولي معلمه، وقد قاسي شدائد كثيرة من اتباع اريوس ، الذين حاولوا قتله مرارا ، فكان يهرب منهم وظل مختفيا مدة سنتين أقاموا خلالها واحد منهم بدله اسمه لوكيوس ، غير إن المؤمنين تمكنوا من إبعاد لوكيوس الدخيل، وإعادة الاب بطرس حيث أقام في كرسيه ست سنين مضطهدا مقاوما . ولما كمل له ثماني سنين نقله الرب من أتعاب هذا العالم ومضي إلى النعيم الدائم . 

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مجموعة أخوتنا اللبنانيين، الذين جاءوا إلى مصر لزيارة معالمها السياحية، زاروا من بينها عدد من أديرتنا القبطية، وطلبوا لقاء قداسة البابا.

كما استقبل قداسته مجلس جمعية الآثار القبطية وبرفقتهم عدد من أساتذة الجامعات الأوروبية المتخصصين في علم الآثار والذين يعقدون مؤتمر علمي بالقاهرة حاليًا.

حرص قداسة البابا خلال اللقائين على الحديث عن تاريخ مصر العريق وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واستمع إلى استفساراتهم وأجاب عليها.

حضر لقاء أساتذة الآثار عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد وبعض أعضاء هيئة التدريس.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والقائد ماهر ساحلية ، رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس) والدكتورة سارة مجدي من المفوضة الدولية للمرشدات والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

تم خلال اللقاء مناقشة موضوع استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي والمقرر عقده في شهر أغسطس من العام الجاري. وأعرب الوفد الكشفي عن شكره لقداسة البابا على مباركته على الانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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