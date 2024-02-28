الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكاتدرائية تطلق العدد الأحدث من الناطق الرسمي باسمها

كاتدرائية الأقباط
كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس

أطلقت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، أحدث أعدادها من مجلة الكرازة الناطق النصف شهري لها، لتحمل  صورة الغلاف أيقونة قبطية تصور يونان النبى والحوت يقذفه على البر ليكمل ما أمره الرب به، وذلك بمناسبة صوم أهل نينوي وتوبتهم الجماعية بعد كرازة يونان لهم.

وعن المقالات فجاءت الافتتاحية تحت شعار "الميرون المقدس"، بينما تحدث الأنبا متاؤس عن "الصبر وطول الأناة"، وتحدث الأنبا يوسف تحت شعار "من الذي لمسنى؟"، وواصل الأنبا مارتيروس عن "البورتريهات القبطية"، كما تحدث الأنبا مكاريوس عن "نينوى والتوبة الجماعية".

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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