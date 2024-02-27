الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى بروكوبيوس المعترف الذيكابولي

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر بذكرى بروكوبيوس المعترف الذيكابولي، وهو راهبٌ قديس ناضل عن الايمان القويم، وتألَّم لأجله، في العاصفة التي اجتاحت الإمبراطورية البيزنطية في موضوع تكريم الأيقونات المقدسة، بين القرنين الثامن والتاسع.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا يستطيع "مَن أَحَبَّ حياتَهُ" أن يحبّ الله؛ ولكنّ الّذي لا يتمسّك بنفسه، بسبب الثروات التي تفيض من الحبّ الإلهي، يحبّ الله. فهو لا يبحث عن مجده، بل عن مجد الله، لأنّ مَن يحبّ حياته يبحث عن مجده. أمّا مَن يتمسّك بالله، فهو يحبّ مجد خالقه.

سمة النّفس المطبوعة بمحبّة الله هي أن تسعى دائمًا إلى مجد الله كلّما عملت بالوصايا، وأن تفرح باتّضاعها. فالمجد يليق بالله بسبب عظمته والاتّضاع يليق بالإنسان لأنّه يجعله مقرّبًا من الله. إذا فعلنا ذلك، سنكون سعداء مثل القدّيس يوحنّا المعمدان وسنبدأ بتكرار العبارة التالية: "لا بُدَّ له مِن أَن يَكبُر. ولا بُدَّ لي مِن أن أَصغُر" 

 

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