بعد انتشار صورته على كرسي متحرك.. الأنبا رافائيل: أنا بخير

ترأس الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، أول قداسات صوم أهل نينوى، من مقره الاسقفي، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالازبكية.

كان قد أنطلق الأنبا رافائيل في جوله أوروبيه بدأت بفرنسا بخصوص مهرجان الكرازه، ترأس نيافته، الخميس، أولى فعاليات جولته الرعوية في فرنسا، كما تم اقامة اجتماع الشمامسة في كاتدرائية السيدة العذراء والملاك رفائيل.

الا أنه تم التقاط صورة له في المطار وهو على كرسي متحرك وتسببت في حالة من التخوف من قبل محبي الاسقف.

الأنبا رافائيل طمأن محبيه معلقا على الصورة:" أنا بخير، وحاليًا في زيارة قصيرة لإيبارشية باريس وشمال فرنسا بدعوة من أسقفها نيافة الأنبا مارك.. وأسف لانزعاج الأحباء بسبب الصورة المنشورة وأنا على كرسي متحرك.. الجميع يعرف أن ركبي تعبانة شوية ومضطر للكرسي المتحرك في المطارات بسبب المسافات الطويلة، شكرًا لكل من سأل على ضعفي".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى، أو صوم مدينة نينوى، والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام ويحل مرة واحدة سنويًا في موعد متغير، الا أن الثابت خلاله هو حلوله يوم الاثنين وانتهاؤه يوم الأربعاء، والاحتفال بالفصح الخاص به يوم الخميس.

الجدير بالذكر أن صوم أهل نينوى، والمعروف باسم صوم يونان، هو أحد أصوام الكنيسة ذات الدرجة الاولى، والتي تعتبر هي الأصوام ذات الدرجة النسيكة الرفيعة او الشديدة، والتي يمنع الأقباط خلالها عن تناول المأكولات البحرية، ويأتي معه في نفس درجة الصوم الاولى الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يومًا ويتغير موعده بشكل سنوي، إلا أنه يحل في 11 مارس من 2024، وكذلك صوم يومي الأربعاء تذكار خيانة يهوذا والجمعة تذكار صلب المسيح طيلة العام عدا فترة الخماسين، وايضا صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس.



بينما تعتبر أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد الذي يحل 25 نوفمبر سنويًا، ويستغرق 43 يومًا متصلة، وايضا صوم الرسل الذي يحل في اليوم التالي لعيد العنصرة وينتهي يوم 12 يوليو، بموعد ومدة متغيرة بشكل سنوي، وايضا صوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 وينتهي يوم 21 من اغسطس بشكل سنوي مستغرقًا 14 يومًا.