تنظيم اجتماع لخدام الأنشطة الرعوية بكنيسة مار جرجس بأشمون

نظمت كنيسة مار جرجس بأشمون بمحافظة المنوفية، الاجتماع الأول لخدام أنشطة (التربية الدينية، الأسرة، وجنود مريم)، عقب تولي الأب جورج وديع، خدمة رعاية الكنيسة، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وخلال اللقاء نوقشت الرؤية المستقبلية، خلال الفترة المقبلة، للأنشطة الرعوية، بالإضافة إلى اختيار مسؤول لكل نشاط خدمي، كما تم معرفة، وتقسيم مهام، ومواعيد الخدمات بالرعية.

مطران إيبارشية أبوقرقاص يلتقي أمناء الصناديق بالكنائس

وفي سياق آخر، التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمناء الصندوق بالكنائس، والمجلس الرعوي الإيبارشي، وذلك بالمقر الإيبارشي، بأبوقرقاص.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم ألقى نيافة المطران إرشادًا للحاضرين حول "التدبير المالي في خدمة المواهب والرسالة"، مسلطًا الضوء على أهمية الإدارة الجيدة لخيرات الكنيسة، واستثمار الوزنات، للخير العام.

وأوصى راعي الإيبارشية بضرورة التعاون مع الآباء الكهنة، والخدام بالأنشطة المختلفة، لتفعيل الافتقاد في الكنائس، كما شارك الجميع أيضًا بالاقتراحات، والخبرات، في إدارة أموال الكنيسة.

وترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس العيد الرابع لتأسيس الإيبارشية، وافتتاح سنة الصلاة، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأبوقرقاص.

كما تم الاحتفال بالذكرى الرابعة للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا بشارة، وشارك في الصلاة نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب الإيبارشية، بالإضافة إلى قادة الأنشطة، والمجالس الرعوية.

تضمن الاحتفال كلمة من الأنبا توما، تحدث فيها حول "هيكلية الإيبارشية من الناحية الروحية والقانونية"، مشيرًا إلى أهمية دور الأعضاء البنّاء، للبنيان، والخير العام، وأبوّة الأب الأسقف، ومعنى الكنيسة، ودور العلمانيين في الخدمة.