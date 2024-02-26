الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية بمصر تحتفل بحلول الأسبوع الثالث من الصوم الكبير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

 تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بفترة صوم أهل نينوى، أو صوم مدينة نينوى، والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام ويحل مرة واحدة سنويًا في موعد متغير، إلاّ أن الثابت خلاله هو حلوله يوم الاثنين وانتهاؤه الأربعاء، والاحتفال بالفصح الخاص به يوم الخميس.

كما تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الاسبوع الثالث من الصوم الكبير وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كيف يكون من العالم، ذاك الذي خلق العالم؟ أولئك الذين خُلقوا بعده هم من العالم: خُلق العالم من العدم بادئ ذي بدء، ويمكن بالتالي القول إنّ الإنسان هو من العالم. أمّا بالنسبة إلى الرّب يسوع المسيح، فقد كان في البدء، ثمّ ظهر العالم كان الرّب يسوع المسيح قبل العالم: فقبله، لا شيء، لأنه "في البَدءِ كانَ الكَلِمَة وبِه كانَ كُلُّ شَيء وبِدونِه ما كانَ شَيءٌ" 

لهذا السبب، كان من عَلُ. من عَلُ؟ من الجوّ؟ كلا؛ العصافير هي التي تطير في الجوّ. من السماء التي نراها؟ أيضًا كلا: الشمس والقمر والنجوم تدور في الفضاء. من جيش الملائكة؟ لا تصدّقوا ذلك: فهو خلق الملائكة لأنّه خلق كلّ شيء. فكيف إذًا يكون الرّب يسوع من عَلُ؟ إنّه من الآب نفسه. لا شيء يفوق هذا الإله الذي ولد الكلمة المساوي له، والمشارك في الأبديّة معه، الابن الوحيد، المستقلّ عن الزمن، الكلمة الذي كان عليه من خلاله أن يخلق الأزمنة كلّها. لتفهم كيف أنّ المسيح هو من عَلُ، يجب أن ترتفع بالفكر فوق كلّ ما أُنجِز، فوق المخلوقات كلّها، فوق الكائنات الماديّة كلّها، فوق الأرواح المخلوقة كلّها، فوق الأمور كلّها القابلة للتغيير. ارتفع فوق هذا كلّه، كما ارتفع يوحنّا للتمكّن من قول العبارة التالية: "في البَدءِ كانَ الكَلِمَة والكَلِمَةُ كانَ لَدى الله والكَلِمَةُ هوَ الله"

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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