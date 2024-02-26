الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

من هو يونان نبي الله بطل احتفالات الأقباط بصوم أهل نينوى؟

يونان
يونان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى، أو صوم مدينة نينوى، والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام ويحل مرة واحدة سنويًا في موعد متغير، إلا أن الثابت خلاله هو حلوله يوم الاثنين وانتهاؤه يوم الأربعاء، والاحتفال بالفصح الخاص به يوم الخميس.

من هو يونان النبي؟

كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي، للأقباط الأرثوذكس، بحي الإبراهيمية، بمحافظة الأسكندرية، قالت في نشرة تعريفية لها على خلفية الصوم إنه كان يونان النبي بن أمتاي من سبط زبولون، ومن أهالي جت حافر على بُعْد ثلاثة أميال من الناصرة.

والأرجح أنه هو المذكور في سفر الملوك الثاني، وأنه تنبأ في أيام يربعام الثاني ملك السامرة، وتنبأ يونان برد حدود السامرة إلى مدخل حماة شمالًا وإلى بحر العربة وخليج العقبة جنوبًا، وكان موضوع نبوءته إنقاذ بني إسرائيل من ظلم الأراميين "السوريين"، وكانت نبوءته مطبوعة بطابع وطني أدبي خلقي كنبوءة هوشع وعاموس، وهذا النوع من النبوات كان يصادف هوى في قلي الشعب العبراني، وقصته في سفر يونان.

ورغم أن عصر يربعام الثاني كان عصر ازدهار سياسي، إلا أنه كان عصر انحطاط روحي، لأن يربعام عمل الشر في عيني الرب، "لَمْ يَحِدْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَطَايَا يَرُبْعَامَ بْنِ نَبَاطَ الَّذِي جَعَلَ إِسْرَائِيلَ يُخْطِئُ"، فإن يونان تمسك بوطنيته بغيره شديدة حتى إنه لم يشأ أن يلبي دعوة الرب له للذهاب إلى نينوى لإنذار أهلها، لأن شرهم قد صعد أمام الرب، لأنه كان يعلم أن أشور هي الآلة التي يستخدمها الرب لعقاب أمته إسرائيل، فالنبي الذي أرسله الرب إلى يربعام ليؤكد له نجاحه في استعادة تخوم مملكته، هو النبي الذي أرسله الله إلى نينوى لإنذارها بالخراب، لعلها تتوب.

ومن عجب أن النبي الذي كان شديد التعصب لقوميته،، هو نفسه النبي الذي اختاره الرب ليرسله إلى أمه معادية لشعبه. كما أن سفر يونان يبدو فريدًا بين أسفار الأنبياء إذ إنه سفر تاريخي أكثر منه نبوي، فلم تكن النبوة التي كلفه بها الرب سوى خمس كلمات (في العبرية كما هي في العربية) "بعد أربعين يومًا تنقلب نينوى".

صوم يونان صوم اهل نينوى صوم نينوى صوم يونان ونينوى صوم الثلاث أيام صوم توبة نينوى صوم النبي يونان صوم الباعوثا صوم الباعوثة صوم باعوثة صوم باعوثا

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى تراسيوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة

يعرف بأحد شفاء النازفة.. المارونية تحتفل بحلول الأحد الثالث من الصوم الكبير

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأحد الثاني من الزمن الأربعينيّ

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أنبا مينا الراهب

الباحث شريف رمزي: صوم نينوى من الأصوام المُعتبرة في الكنيسة القبطيَّة

بحضور السفير البابوي بمصر.. حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

الأنبا بشارة يترأس العيد الرابع لتأسيس الإيبارشية وافتتاح سنة الصلاة

المطران شيحان يشارك في صالون المركز الثقافي اللبناني الماروني

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

المرشحون لخلافة "اشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

وصول جثمان أحمد شوقى العطار لمسجد مصطفى محمود

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي