بحضور السفير البابوي بمصر.. حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

​أُقيم بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الثانية والسبعين.

​بعد عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن ملخصًا لأحداث وفعاليات الدورات السابقة، بدأ الحفل والذي كانت تقدّمه على خشبة المسرح الإعلامية لميس سلامة للعام الرابع على التوالي بالترحيب بالضيوف والمكرمين في هذه الدورة.

ثم استدعاء الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما لإعلان افتتاح الدورة وإلقاء كلمته، والتي تناول خلالها رسالة الفنان والفن وأهمية الدور الذي تقوم به القوى الناعمة بالمجتمع في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين والحفاظ على الهوية المصرية، كما وجّه رسالة محبة وسلام للشعب الفلسطيني الصامد وبخاصة أهل غزة فيما يتعرضون له من أعمال قتل وعنف وتهجير وتخريب للبنية التحتية، داعيًا الله لأن يرحم الشهداء من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء، مناشدًا دول العالم أجمع أن تتحمل مسئوليتها في وقف هذه الحرب.

​ثم كان هناك كلمة قصيرة لكل من الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، ورئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر.

​بدأت بعد ذلك الفقرة الأولى من تكريمات الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي بمصر والوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تم عرض فيلمًا قصيرًا عن كل مُكرّم قبل صعوده للمسرح لاستلام التكريم الخاص به. وكانت الجوائز كالتالي:​

• جائزة الريادة السينمائية للفنان القدير/ سامح الصريطي.

• جائزة الريادة السينمائية للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم.

• جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة/ ماجدة زكي والتي اعتذرت عن الحضور لوجودها خارج البلاد، وتسلم الجائزة عنها نجلها الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية.

• جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة/ هالة صدقي والتي اعتذرت عن الحضور لظروف صحية.

• جائزة المركز الخاصة للمخرج القدير/ شريف عرفة.

• جائزة فريد المَزْاوي للفنان القدير/ ناجي سعد.

• جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير/ جميل برسوم.

• جائزة التميّز الإعلامي للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي.



وبعد أن تم التقاط العديد من الصور التذكارية للمكرمين قبل نزولهم من على خشبة المسرح، تمّ عرض فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن الأفلام الستة المُشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام، والتي اختارتها اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر، وذلك وفقًا للمعايير الأخلاقية والإنسانية للمركز من بين ستة وأربعين فيلمًا عُرضت عرضًا تجاريًا بدور السينما وعبر المنصات، كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان فيلمًا تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجاريًا جميعهم من إنتاج عام 2023، تلاه فيلمًا آخر عن لجنة تحكيم الدورة الثانية والسبعين.



​ثم كانت الفقرة الفنية التي أهدّت خلالها المطربة المتألقة الفنانة ياسمين علي للمركز الكاثوليكي والسادة المكرمين وجمهور المهرجان باقة متنوعة من الأغنيات، كما أهدت أغنية (زهرة المدائن) لأرواح الشهداء في فلسطين، خطفت فيها قلوب المكرمين والحضور بصوتها الشَجِي وإحساسها بكل كلمة من أغنياتها، وقام الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان بتكريمها وإهداء درع الدورة الثانية والسبعين لها.



​بعدها جاءت الفقرة الثانية من التكريمات والتي تمّ خلالها توزيع الجوائز التالية:​

• جائزة الإبداع الفني للفنان القدير/ عماد رشاد.

• جائزة الإبداع الفني للمايسترو القدير/ نادر عباسي.

• جائزة الإبداع الفني للكاتب والمؤلف القدير/عبد الرحيم كمال.

• جائزة الإبداع الفني لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي.

ثم تمّ أيضًا توزيع جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية في الدورة الثانية والسبعين، التي أقرّتها اللجنة العُليا للمهرجان وهي:

• جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2023 للفنان القدير/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية".

• جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2023 للفنان القدير/ خالد النبوي عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام" وقد اعتذر عن الحضور لارتباطاته بمواعيد تصوير، وسيحضر بنفسه لإستلام الجائزة خلال حفل ختام المهرجان.

• جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لعام 2023 للفنانة القديرة/ منى زكي عن دورها في مسلسل"تحت الوصاية"، والتي اعتذرت عن الحضور لظروف صحية، وتسلمت الجائزة عنها الفنانة/ حورية فرغلي.

• جائزة المركز التشجيعية لعام 2023 للفنان الشاب المتميّز/ طه دسوقي.



ثم كان ختام الحفل، على مدار ستة أيام فعاليات وعروض لأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان، ويعقب كل فيلم ندوة فنية مع أبطال وصُناع الفيلم يديرها ناقد فني متخصص.