السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

في السبت الأول من الزمن الأربعيني.. اللاتينية: الإصغاء للرّب يؤدّي لانتقاء خيارات شجاعة

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول السبت الأوّل من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنَّ الإصغاء إلى الرّب وعبادته يؤدّيان إلى انتقاء خيارات شجاعة، وإلى اتّخاذ قرارات بطوليّة أحيانًا. إنّ الربّ يسوع متطلّب لأنّه يريد سعادتنا الحقيقيّة. إنّه يدعو البعض ليتخلّوا عن كلّ شيء ويتبعوه في الحياة الكهنوتيّة أو المكرّسة. فلا يخشَ المنصتون إلى هذه الدعوة بأن يجيبوا عليها بـ"نَعم"، وأن يتبعوه بِكَرَم نفس. غير أنّه، بالإضافة إلى الدعوات الخاصّة للتكرّس، هناك دعوة خاصّة بكلّ معمَّد: هذه أيضًا دعوة "لها مقام رفيع وسط الحياة البشريّة العاديّة" تُعبّر عن ذاتها في القداسة.

العظة الاحتفالية للكنيسة اللاتينية في السبت الأوّل من الزمن الأربعينيّ

كم من أبناء هذا العصر لم يتعرّفوا بعد إلى محبّة الله، أو أنّهم يَسعون إلى تغذية قلوبهم ببدائل لا قيمة لها. لذلك، بات مُلحًّا وجود شهود للحبّ الذي نراه في الرّب يسوع المسيح... إنّ الكنيسة بحاجةٍ لشهودٍ حقيقيّين للبُشرى الجديدة: لرجالٍ ونساءٍ غيَّر لقاؤهم بالرّب يسوع المسيح حياتهم، لرجالٍ ونساءٍ أهل لحمل خبرتهم نحو الآخرين. فالكنيسة بحاجةٍ إلى قدّيسين، وكلّنا مدعوّون إلى القداسة؛ فالقدّيسون وحدهم بإمكانهم تجديد البشريّة.

 

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