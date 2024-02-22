الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

عن الحب والسلام.. مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم حفل الغناء الجماعي الثاني

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الانجليكانية

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الانجليكانية في مصر حفل الغناء الجماعي الثاني بعد نجاح الحفل الأول الذي عُرض في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن الحفل أغاني عن الحب والسلام، وذلك بقيادة أبانوب يني وكريم جرجس، وكانت ورشة التدريب للحفل استمرت لمدة أربعة أشهر، حيث أشرف مركز جسور على الورشة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

رئيس الأساقفة يستقبل ممثلي مؤسسة "تحالف الكنايس للتمنية  ACT Alliance"

في سياق آخر، استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ممثلي "مؤسسة ACT Alliance" ريتشيل لويس المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجورج ماجاج المستشار الإقليمي للشؤون الإنسانية للمؤسسة، وذلك بمقر إبروشية الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

أطلع رئيس الأساقفة "مؤسسة ACT"  على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر، وذلك من خلال المؤسسات والقطاعات التابعة للكنيسة، والتي تهدف إلى تنمية خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين.

تضمن الاجتماع مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمؤسسة، بالإضافة إلى توضيح هدف المؤسسة في تعزيز نهج منسق بقيادة محلية للتنمية ودعم القضايا الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة على المساعدات الإنسانية، والسلام والأمن لدعم المجتمعات في أكثر من 120 دولة، من خلال 140 عضوًا

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس: كنيستنا إنجيلية

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس بطرس دميان

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس أفستاثيوس بطريرك أنطاكية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل باثنين من قديسيها

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى البطريرك الأنطاكيّ

الأنبا نيقولا أنطونيو: كنيسة الروم الأرثوذكس "مشيخية"

رئيس أساقفة سبسطية يدين تقييد وصول المسلمين الى المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة