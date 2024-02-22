عن الحب والسلام.. مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم حفل الغناء الجماعي الثاني

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الانجليكانية في مصر حفل الغناء الجماعي الثاني بعد نجاح الحفل الأول الذي عُرض في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن الحفل أغاني عن الحب والسلام، وذلك بقيادة أبانوب يني وكريم جرجس، وكانت ورشة التدريب للحفل استمرت لمدة أربعة أشهر، حيث أشرف مركز جسور على الورشة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

رئيس الأساقفة يستقبل ممثلي مؤسسة "تحالف الكنايس للتمنية ACT Alliance"

في سياق آخر، استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ممثلي "مؤسسة ACT Alliance" ريتشيل لويس المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجورج ماجاج المستشار الإقليمي للشؤون الإنسانية للمؤسسة، وذلك بمقر إبروشية الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

أطلع رئيس الأساقفة "مؤسسة ACT" على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر، وذلك من خلال المؤسسات والقطاعات التابعة للكنيسة، والتي تهدف إلى تنمية خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين.

تضمن الاجتماع مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمؤسسة، بالإضافة إلى توضيح هدف المؤسسة في تعزيز نهج منسق بقيادة محلية للتنمية ودعم القضايا الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة على المساعدات الإنسانية، والسلام والأمن لدعم المجتمعات في أكثر من 120 دولة، من خلال 140 عضوًا