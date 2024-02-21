الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى البطريرك الأنطاكيّ

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بذكرى مار أوسطاتيوس البطريرك الأنطاكيّ والمعترف، الذي كان أسْقُفَ حَلَب وَنُقِلَ الى إنطاكِيَة. إشتَرَكَ في المَجمَع المَسكوني الأوَل وَحارَبَ الآريوسِيين مُدافِعاً عَنِ الايمانِ. إضْطُهِدَ وَأنْزِلَ عن الكُرسي الانطاكي سَنة 330. ثُمَّ نُفِيَ وماتَ بِالقَداسَةِ في مَنفاه. يَمدَحُه يُوحَنا فَمِ الذَهَب في إحدَى مَواعِظِهِ مُظهِراً إياهُ مِثالاً في الإخلاصِ والثَباتِ في الايمان.

وعلى خلفية الاحتفالات القت الكنيسة عظة احتفالية قال خلالها: لقد تمّ اقتيادكم باليد إلى جرن المعموديّة كما أُنزٍل الرّب يسوع المسيح عن الصليب ووُضٍع في القبر الذي أمامنا هنا في كنيسة القيامة. بعد أن اعترفتم بإيمانكم بالآب والابن والرُّوح القدس، غُطّستم في الماء ثلاث مرّات وطلعتم: إنّه رمز للأيّام الثلاثة التي قضاها الرّب يسوع في القبر. ومثلما أمضى مخلّصنا ثلاثة أيّام وثلاث ليال في قلب الأرض، أنتم أيضًا حين تخرجون من الماء بعد الغطس تكونون قد اقتفيتم أثره. عندما غُطّستم، كنتم في الظلمة، لا ترون شيئًا؛ وعندما طلعتم من الماء، أصبحتم أبناء النور. في الحركة نفسها تموتون وتولدون، هذه الماء المخلِّصة هي في الوقت عينه قبركم وأمّكم. 

وهنالك مفارقة غريبة، نحن لم نمت حقًّا، ولم نُدفن حقًّا ولم نُصلب أو نقم من بين الأموات، لكن ما هذا إلاّ صورة للخلاص؛ وأمّا الخلاص، فما هو إلاّ حقيقة. لقد صُلِب الرب يسوع المسيح حقًّا ودُفن وقام حقيقةً، وهذه النِّعَم كلّها أُعطيت لنا لكي نحصل على الخلاص حقًّا بعد أن نشاركه آلامه باقتدائنا بها. يا لهذا الحبّ الكبير للبشر! غُرزت المسامير في يد الرب يسوع المسيح وتألّم، وأنا، وبدون معاناة ولا ألم، أعطاني الله الخلاص من خلال هذه المشاركة...

نحن نعلم جيّدًا بأنّه إذا كانت المعموديّة تطهّرنا من خطايانا وتعطينا الروح القدس، فهي أيضًا الإجابة على آلام المسيح. لذلك قال القدّيس بولس: "أَوَتَجهَلونَ أَنَّنا، وقَدِ اَعتَمَدْنا جَميعًا في يسوعَ المسيح، إنَّما اعتَمَدْنا في مَوتِه..." إنّ كلّ ما تحمّله الرّب يسوع المسيح بالحقيقة وليس بالمظهر، كان لأجلنا ولأجل خلاصنا، ونحن أصبحنا أيضًا مشاركين في آلامه. لذلك تابع بولس قائلاً: "فإذا اتَّحَدْنا بِه فصِرْنا على مِثالِه في المَوت، فسنَكونُ على مِثالِه في القِيامةِ أَيضًا".

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