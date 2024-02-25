الأحد 25 فبراير 2024
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الكرازة

المطران شامي يشارك في احتفال عيد النور لجماعات إيمان ونور بالقاهرة

المطران شامي
المطران شامي

شارك المطران  جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، في احتفال عيد النور لجماعات إيمان ونور بالقاهرة، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة، برمسيس.

شارك أيضًا الأب عادل زكا اليسوعي، مرشد إيمان ونور بشمال مصر والسودان، والأخ أشرف زخاري، منسق المقاطعة، والأخت ماري بديوي، والأخت يوستينا فتحي، مسئولا منطقة القاهرة، بالإضافة إلى الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، تلاه كلمة سيادة المطران، التي تضمنت شهادة حياة عن علاقته بالأخوة، ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قدم الأب فيلبس كلمات التهنئة، بعيد النور.

تضمن الاحتفال أيضًا عرض فيلم تسجيلي، يحتوي على عرض مسرحي، قدمه إخوة إيمان ونور، ثم تم تقديم أخر مستجدات المقاطعة، كما تحدث الأب عادل عن تاريخ إيمان ونور بمصر، والعالم.

الجدير بالذكر أن إيمان ونور، بدأت في مصر، عام 1982، حيث يوجد بها الآن أكثر من خمسة وسبعين جماعة.
وايضا تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، زار مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، والوفد المرافق له، كنائس: السيدة العذراء، والملاك ميخائيل، بالعاشر من رمضان، والسيدة العذراء والقديس بيو، بمدينة بدر.

وشارك أعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، مسؤولي خدمة التربية ببعض اللقاءات التكوينية، كما عرض الأب أندراوس رؤية، ومناهج مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي، خلال الفترة المقبلة. واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

واخيرا نظم المركز الثقافي اللبناني الماروني، بالإسكندرية الصالون الثقافي الثاني بعنوان "التنوع الثقافي: العلاقات المصرية اللبنانية نموذجًا"، مساء أمس، برعاية ورئاسة سيادة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وذلك بحضور كوكبة كبيرة من قادة الفكر بالمجتمع الإسكندري.
 

الأب جان ماري شامي المطران جان ماري شامي ة المطران جان ماري شامي ة نيافة المطران جان ماري شامي النائب البطريركى العام جان ماري شامي

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