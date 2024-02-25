الكنيسة تنعى فيكتور سامي عميد معهد المشورة بالمعادي

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، استشاري الطب النفسي الكبير الدكتور ڤيكتور سامي، عميد معهد المشورة بالمعادي، ومؤسس قسم علم النفس بمعهد الرعاية والتربية، الذي رحل بعد أن قدم خدمات جليلة عديدة في علم الطب النفسي والخدمة الروحية ومزج بين الاثنين فأضاف لكليهما.

وقالت الكنيسة في بيان النعي: نذكر له بكل الحب علاقاته الطيبة وهدوءه وبشاشته ولطفه مع الجميع. نطلب من الرب نياحًا لنفس العالم الراحل، وعزاءً لأسرته ومحبيه وكل من تعامل معه، عالمين أن عمله وأثره غير منسيين أمام الله والناس.