الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تنعى فيكتور سامي عميد معهد المشورة بالمعادي

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، استشاري الطب النفسي الكبير الدكتور ڤيكتور سامي، عميد معهد المشورة بالمعادي، ومؤسس قسم علم النفس بمعهد الرعاية والتربية، الذي رحل بعد أن قدم خدمات جليلة عديدة في علم الطب النفسي والخدمة الروحية ومزج بين الاثنين فأضاف لكليهما.

وقالت الكنيسة في بيان النعي: نذكر له بكل الحب علاقاته الطيبة وهدوءه وبشاشته ولطفه مع الجميع. نطلب من الرب نياحًا لنفس العالم الراحل، وعزاءً لأسرته ومحبيه وكل من تعامل معه، عالمين أن عمله وأثره غير منسيين أمام الله والناس.

البابا تواضروس ء البابا تواضروس اسة البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

غدًا.. كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بمناسبة أحد الفريسي والعشار

اليوم.. الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى العثور على هامة المعمدان

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد كرسي بطرس الرسول

في السبت الأول من الزمن الأربعيني.. اللاتينية: الإصغاء للرّب يؤدّي لانتقاء خيارات شجاعة

في السبت الثاني من الصوم الكبير.. المارونية: الإنسان الغني من يحتقر ملذات الدنيا

الأحد.. كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ زمن التريودي

الأنبا نيقولا أنطونيو يطلق نشرة تعريفية عن الكهنوت للقديس مكسيموس المعترف

الأكثر قراءة

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

قيادات أمن ومحافظة الجيزة تنتقل لموقع غرق معدية منشأة القناطر

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 بالزيادة المعلنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى