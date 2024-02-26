موعد بدء الصوم الكبير 2024.. وعلاقته بصوم نينوى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى، أو صوم مدينة نينوى، والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام ويحل مرة واحدة سنويًا في موعد متغير، الا أن الثابت خلاله هو حلوله يوم الاثنين وانتهاؤه يوم الأربعاء، والاحتفال بالفصح الخاص به يوم الخميس.

موعد بدء الصوم الكبير 2024

كما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء الصوم الكبير 2024 يوم 11 من مارس المقبل.

وقال الأب فيلبس ماهر، استاذ علم اللاهوت الطقسي، بمراكز إعداد وتاهيل الخدام بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، في تصريح خاص، ان صوم اهل نينوى يرتبط ارتباطا وثيقا بالصوم الكبير، ولعل السبب ذلك هو الطابع الذي يربط الصومين.

علاقة الصوم الكبير وصوم نينوى

فالصوم الكبير وصوم نينوى وضعتهما الكنيسة ضمن اصوام الدرجة الاولى وهي الاكثر زهدا ونسكا لان الصومين لهما نفس الهدف وهو المناداة بالتوبة لذلك فا تمتد فيها فترة الصوم خلال الصوم لساعات اطول وتكثر بهما القداسات الالهية ذات الوقت المتاخر، كما ان نغمات الالحان متقاربة بل أن هناك الحان مكررة في الصومين مثل لحن شاري افنوتي الذي يقال قبيل الابركسيس ولحن انثوتي تي شوري الذي يقال قبيل قراءة البولس.

كما أن الصوم الكبير يرتبط زمنيا بصوم اهل نينوى، حيث انه يفرق بينهما زمنيا اسبوعين فقط لاغير لذلم فالاقباط يعتبرونهما صوما واحدا.

صوم يونان

الجدير بالذكر أن صوم أهل نينوى، والمعروف باسم صوم يونان، هو أحد أصوام الكنيسة ذات الدرجة الاولى، والتي تعتبر هي الأصوام ذات الدرجة النسيكة الرفيعة او الشديدة، والتي يمنع الأقباط خلالها عن تناول المأكولات البحرية، ويأتي معه في نفس درجة الصوم الاولى الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يومًا ويتغير موعده بشكل سنوي، إلا أنه يحل في 11 مارس من 2024، وكذلك صوم يومي الأربعاء تذكار خيانة يهوذا والجمعة تذكار صلب المسيح طيلة العام عدا فترة الخماسين، وايضا صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس.

بينما تعتبر أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد الذي يحل 25 نوفمبر سنويًا، ويستغرق 43 يومًا متصلة، وايضا صوم الرسل الذي يحل في اليوم التالي لعيد العنصرة وينتهي يوم 12 يوليو، بموعد ومدة متغيرة بشكل سنوي، وايضا صوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 وينتهي يوم 21 من اغسطس بشكل سنوي مستغرقًا 14 يومًا.