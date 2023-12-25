ترأس احتفالات القبطية الكاثوليكية بعيد الميلاد.. من هو البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق؟

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وترأس البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق احتفالات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

من هو البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق؟

والأنبا إبراهيم إسحق ولد فى 19 أغسطس 1955 بقرية "بنى شقير" فى محافظة أسيوط، ودرس الفلسفة واللاهوت فى معهد المعادى الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، وتمت رسامته كاهنا فى 7 فبراير 1980.

وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح، وسافر إلى روما لمواصلة دراساته فى الجامعة البابوية الجريجورية، وحصل على درجة الدكتوراه فى علم اللاهوت العقدى، من 1990 إلى 2001.

كما عين الأنبا إبراهيم إسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000، وسافر إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية فى السكاكينى، وايضا شغل مدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى.

بالاضافة لذلك شغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، وعمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك فى القاهرة، وعين راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

وفى 29 سبتمبر 2002 تمت رسامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.

هذا و ترأس مساء أمس، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر.

شارك في الصلاة بعض من مطارنة السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ورعاة الكاتدرائية، ورئيس، وكهنة الإكليريكية.

وعقب كلمة العظة، قدم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، وأعضاء السينودس البطريركي المقدس، الشكر، لجميع الذين حرصوا على تقديم التهنئة، بعيد الميلاد المجيد. وفي مقدمتهم، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أناب السيد عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، وكذلك سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أناب سيادة العميد إيهاب صابر، بالإضافة إلى العديد من رجال الدولة، والنواب، وأعضاء مجلس الشيوخ، والشخصيات العامة، والأحزاب.